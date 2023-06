Rinnovo Osimhen | le condizioni per restare a Napoli e firmare il nuovo contratto

(Di sabato 24 giugno 2023) In casail futuro di Victorè senza dubbio la principale preoccupazione. L’attaccante azzurro ha infatti ilin scadenza tra due anni e sarà fondamentale procedere con ilper evitare brutte sorprese ed un possibile addio a costo zero. Dine ha parlato l’edizione de Il Corriere dello Sport, il L'articolo

Il Napoli parla di undi contratto di due anni per mascherare la possibile trattativa, ma tutti sanno che il futuro dipotrebbe presto essere deciso. Il fine settimana si annuncia ...Il Calcio Napoli continua a lavorare per ildi Victor. Nella giornata di venerdì c'è stato un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda , agente dell'attaccante nigeriano. Clima disteso e toni pacati tra le parti: è ...Lo scorso anno ilcontrattuale ha messo in mano a Mbappé la leadership dello spogliatoio e tecnico.ingolosisce, il calcio ormai è business,vale anche più di 150 milioni, ...

Napoli, rinnovo Osimhen: incontro tra l'agente e De Laurentiis, che fissa il prezzo... Sky Sport

Osimhen lascia il Napoli Per De Laurentiis il prezzo è lo stesso di Mbappé, intanto c’è stato un incontro per il rinnovo Chiede tanto De Laurentiis per Osimhen. Come riferisce la Gazzetta dello Sport ...C'è stato un primo incontro per discutere il rinnovo di Victor Osimhen tra l'agente del centravanti nigeriano, Roberto Calenda, e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentis. Come riporta Sky Sport ...