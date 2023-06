Rimaniamo critici | Conte | come reagisce alla guerra civile in Russia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 giugno 2023) “Inc'è una escalation che stiamo seguendo con molta attenzione. Il quadro complessivo rimane comunque quello, cosìla nostra posizione critica nei confronti della strategia senza una via di uscita politica”, le parole di Giuseppe, presidente Movimento 5 Stelle, in occasione della manifestazione organizzata dCGIL in difesa del dirittosalute.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev