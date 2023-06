Riforma degli 007 e ruolo del Parlamento Scrive Elio Vito

Leggi su formiche

(Di sabato 24 giugno 2023) Di una revisione, di modifiche, dopo 16 anni, della legge numero 124 del 2007 sui servizi per la sicurezza della Repubblica se ne può certamente parlare, discutere, è persino opportuno farlo. Ma ad alcune condizioni. La prima, la più importante di tutte, è la sede della discussione, che deve essere necessariamente il. E non basta il pur valoroso Copasir, occorre che se ne parli e se ne discuta, con audizioni, indagini conoscitive, nelle commissioni parlamentari competenti, quelle per gli Affari costituzionali e della Presidenza del Consiglio. Luoghi e modalità improprie di discussione non fanno bene alla democrazia in un settore nel quale la questione democratica è sempre una questione prioritaria. E naturalmente occorre un dibattito pubblico, aperto, non riservato a pochi esperti. E l’unico luogo che assicura tali caratteristiche è il ...