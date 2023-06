Riciclare le bucce di banana | l’idea vincente dell’Uganda

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 24 giugno 2023) Roma, 24 giu – L’Uganda è il secondo produttore e consumatore mondiale di banane, tanto che nella nazione dell’Africa orientale vengono prodotti ogni anno 10 milioni di tonnellate di questo frutto e il consumo pro capite è stimato a un chilogrammo al giorno. Questo enorme consumo crea però problemi di tipo ambientale, visto che milioni di tonnellate didevono essere smaltite. Ma alcuni intraprendenti ugandesi stanno lavorando perledi, usandole per produrre diversi beni di consumo. Vediamo come. Come l’Uganda ricicla lediDi recente, alcune società ugandesi hanno iniziato a usare macchinari per separare dalla buccia le fibre, che poi vengono usate per produrre tappeti e “pelle vegana”. Quest’ultima viene lavorata per produrre scarpe, cinture, ...