Ribellione di Prigozhin | alcune città russe rimuovono i cartelloni pubblicitari della Wagner

Dopo ladel leader Yevgeny, il presidente russo con un discorso alla nazione , in cui non lo nomina mai direttamente, lo definisce un traditore. Meduza scrive: "A Vladimir ...Chi è, il capo della Wagner che si è ribellato a Putin Sessantadue anni, di San Pietroburgo come Vladimir Putin nella cui ombra è cresciuto, Evghenyè il fondatore e comandante del Gruppo Wagner , la milizia mercenaria che da un decennio fa il lavoro sporco per Mosca nei teatri di guerra dall'Africa all'Ucraina. Il suo modello è stata la ...... 'Le forze armate russe hanno ricevuto l'ordine necessario di neutralizzare coloro che hanno organizzato laarmata'. Putin non nominama accusa, 'tradita gloria Wagner' 'Il nome ...

La ribellione di Prigozhin è iniziata Il Foglio

Vladimir Putin, il discorso dopo la ribellione di Yevgeny Prigozhin: «Chi ha scelto il tradimento sarà punito».Dopo la ribellione iniziata ufficialmente questa notte, le truppe mercenarie della Wagner hanno occupato il quartier generale dell’esercito russo a Rostov. Il leader del plotone paramilitare Yevgeny ...