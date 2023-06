Ribaltone improvviso in panchina | esonerato ex attaccante del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 24 giugno 2023) L’exdelè statoe adesso dovrà cercare una nuovadove disimpegnarsi. L’annuncio è ufficiale In piena emergenza Covid-19 era stato chiamato dalla società per risollevare le sorti della squadra dopo i play off di Serie C persi e Cristiano Lucarelli fin da subito si è impegnato al massimo per scrivere una pagina vincente nella storia della Ternana. D’altronde, quell’occasione mancata da Fabio Gallo continua a essere un momento buio. Condizionato da decisioni arbitrali nella gara contro il Bari che, a distanza di anni, fanno ancora discutere. Tuttavia, la scelta dell’exdelfu quella giusta per ricominciare. Il feeling fra la piazza e l’allenatore è stato immediato. La prima stagione, nonostante le difficoltà e le restrizioni imposte ...