Reportage TPI – Eski?ehir | la città dei perseguitati Lgbtq | in fuga per l’identità dall’inferno Iran al purgatorio Turchia

(Di sabato 24 giugno 2023) In quella notte torrida di settembre Mahin era convinta che da lì a poche ore sarebbe morta assassinata per mano di suo padre e dei suoi tre fratelli maggiori. Poco più che 24enne, avevano scoperto due anni prima che era lesbica, e che non avrebbe mai voluto sposare l’ennesimo uomo che il padre aveva scelto per lei come marito per il resto dei suoi giorni. Nata e cresciuta a Shiraz, era riuscita a custodire il suo indicibile segreto fino all’età di 22 anni, quando fu sorpresa in atteggiamenti intimi con la sua storica amica e compagna di classe Shadi nella sua camera da letto. A tenerla sveglia nel caldo afoso della suanataleiana, Shiraz, erano le voci dei suoi familiari che stavano discutendo sul modo migliore per ucciderla e nascondere il suo cadavere nel deserto, a poche decine di chilometri di distanza dalla casa in cui era nata e ...

La città dei perseguitati Lgbtq: in fuga per l'identità dall'Iran alla Turchia TPI

