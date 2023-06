Renzo Arbore e Boncompagni | dietro “Alto gradimento” un grande amore

(Di sabato 24 giugno 2023)e Gianni erano amici per la pelle. Insieme inventano un programma radiodiofonico cult, senza precedenti. La satira arriva ai microfoni radio, e la storia dello spettacolo è stravolta. Doveva intitolarsi “Musica e puttanate”, ma l’allora direttore della radio boccia il titolo. “Basso” propone, ma Gianni, con la voglia di puntare ine di bluffare, dice: “Meglio”. Il 7 luglio 1970 debutta la trasmissione, e i due conduttori sonoe Gianni, primi a lanciare i Beatles, Marenco, Bracardi, foto da RAI teche.it “Abbiamo inventato tante cose insieme“, ricorda ...

1947: Nasce a Redruth, UK, Mick Fleetwood, batterista e fondatore dei Fleetwood Mac. Avanti TAGS 24 giugno , Jeff Beck , White Stripes La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link ...1937 -: Pugliese doc, di Foggia per l'esattezza, è stimato come uno dei pionieri dell'intrattenimento televisivo, nonché il primo disc jockey italiano della storia. Scomparsi 1519 - ...... il magistrato Nino di Matteo e Alessandra Riccio (scomparsa a maggio) e soprattutto con quello degli amici di sempre, comee Edoardo Vianello . Ma sono tante le voci che testimoniano lo ...

Renzo Arbore compie 86 anni: il primo incontro con Boncompagni, il grande amore con Mariangela Melato, 16... Corriere della Sera

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Dopo aver festeggiato i primi 30 anni di attività (1992 – 2022) con una delle sue stagioni di maggior successo, l’Augusteo propone agli spettatori un nuovo cartellone ricco di spettacoli, musica, gran ...