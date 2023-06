Regime antiterrorismo e irruzione nella sede della Wagner | cosa succede in Russia dopo il discorso di Putin contro Prigozhin

(Di sabato 24 giugno 2023)ildi Vladimiralla nazione a Mosca è stato instaurato undi anti-terrorismo mentre a San Pietroburgo è stato fatto un blitzil quartier generale del gruppo. Le forze di sicurezza russe sono intanto entrate nel centro pietroburghese gestito dal gruppo del miliardario Yevgeny, che ieri, in un messaggio audio ha invitato alla ribellione civileMosca. A riportare la notizia dell’operazione il sito Fontanka, citato dalla Bbc, che spiega che «persone dal volto coperto e con fucili automatici» in azione anchezonacittà russa dove ci sono l’albergo e il ristorante di proprietà di Yevgeni...

In Cecenia, ilfu istituito da Boris Eltsin nel settembre 1999 e abolito dall'allora presidente Dmitri Medvedev quasi dieci anni dopo, ...Il comitato russoRussia ha dichiarato di aver imposto undia Mosca e nella regione circostante. Ma Prigozhin insiste: "Un'enorme quantità di territorio è ..."In relazione alle informazioni che giungono a Mosca, si stanno adottando misurecon ... Yevgueni Prigozhin, nella ribellione contro l'esercito russo, per combattere ildi ...

Proclamato il “regime antiterrorismo” nelle regioni di Mosca e Voronezh Agenzia Nova

In Cecenia, il regime antiterrorismo fu istituito da Boris Eltsin nel settembre 1999 e abolito dall'allora presidente Dmitri Medvedev quasi dieci anni dopo, ...Ha scelto la notte del venerdì “perché a Mosca sono già tutti ubriachi per il fine settimana e non faranno in tempo a tornare ai posti di comando”, ha spiegato una fonte vicina a Yevgeny Prigozhin. Il ...