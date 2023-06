Ravenna | segnalò porte difettose su scuolabus | autista licenziata e poi risarcita

Leggi su open.online

(Di sabato 24 giugno 2023) Aveva segnalato un difetto nell’apertura delledelloche guidava e con un pretesto, poco dopo, è stata. Il Tribunale di, tramite il giudice per il Lavoro Dario Bernardi, ha disposto un risarcimento nei confronti di Estera Manole,39enne, che accompagnava i bimbi nelle scuoleti. L’azienda, una srl della provincia di Bari, è stata condannata a risarcirla e a pagare le spese di lite oltre agli interessi, per un totale che supera i 20mila euro. Ultima fase, secondo quanto ricostruisce il Resto del Carlino, è la notifica del pignoramento che la 39enne ha fatto attraverso il suo avvocato, Alessandro Chiarucci. La storia di Estera, cacciata per aver denunciato un malfunzionamento Tutto inizia nel 2020. Il licenziamento per Estera è ...