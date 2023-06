Rania di Giordania e Letizia di Spagna | gemellaggio … di stile

(Di sabato 24 giugno 2023) I media avevano già prospettato che l’incontro tra la reginadie la reginadia Madrid avrebbe dato molto di cui parlare e così è stato. Le due sovrane si sono incontrate ancora una volta facendo mostra del loro buon rapporto e concedendosi a scatti ricchi di affetto che non sono passati inosservati. A suscitare moltissima attenzione anche i rispettivi look, scelti nel dettaglio per enfatizzare il loro appuntamento nella capitale spagnola. Secondo i media spagnoli le due regine hanno compiuto un perfettodi, pur rimanendo fedeli a se stesse. Seppure ciascuna con un timbro diverso, si può dire che entrambe erano perfettamente coordinate per l’evento. La reginae la regina, però, pur non ...

Ad assistere allo show c'erano il presidente del Napoli Calcio Aurelio De Laurentiis, la Principessadi, Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, Pierfrancesco Favino, Niccolò Fabi, Valeria ...Settimana di incontri tra teste coronate tra cui spiccano le visite della coppia sovrana diin Spagna e quella dei reali dei Paesi Bassi in Belgio. Nel Regno Unito agenda fittissima: dopo il Trooping the Colour, le celebrazioni dell'Ordine della Giarrettiera e le corse ippiche, le ...... Aurelio De Laurentiis con alcuni giocatori del Napoli mettono in stand by i loro impegni per non perdersi questa prima in cui la musica con la M maiuscola è la regina insieme adi, ...

La settimana delle famiglie reali, da Rania di Giordania a Madrid alle corse di Ascot FOTO Sky Tg24

Viaggi dalla Thailandia all’Arabia, relazioni internazionali, conferenze pagate fino a 50mila euro. «Ho perso il potere da tempo, ora io e Agnese possiamo fare tante cose» ...Tra le più scatenate, sugli spalti insieme alla figlia Mia, Alessia Marcuzzi ha cantato, ballato, postato video e foto per ricordare la sua serata al concerto dei Coldplay. fan della band, che è andat ...