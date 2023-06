Rally | Wrc In kenya Ogier sempre al comando

VEDI ANCHE SafariKenya: Ogier domina il venerdì, Neuville si ritira2023, il calendario ufficiale del mondiale2023: classifiche mondiale piloti e costruttori SAFARIKENYA ...- Safari, classifica dopo la SS7 - Top 10 POS. PILOTA AUTO TEMPO/GAP 1 Sébastien Ogier Toyota 1:14:38.7 2 Kalle Rovanperä Toyota +22.8 3 Elfyn Evans Toyota +43.5 4 Esapekka Lappi ...Bentornato Safari. Tutto corre velocissimo sul filo sottile dell'imprevisto o dell'errore , ne bastano di piccolissimi, lievissime, e tutto può volare via a gambe all'aria. A ruote all'aria, ...

WRC | Safari Rally, PS6: cede una sospensione a Neuville e va KO Motorsport.com - IT

Al termine della terza giornata il francese precede Rovanpera ed Evans.ROMA (ITALPRESS) - Dopo la terza giornata, per un totale di tredici ...Secondo loop per questo Safari Rally. La mattinata come abbiamo visto è stata caratterizzata dalla pioggia, dove il fondo è diventato molto scivoloso. Velocità ridotte, ma gran lavoro di volante per m ...