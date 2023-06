Raffica di multe | le città con gli automobilisti più indisciplinati

La Polizia Locale di Napoli per il secondo concerto dei Coldplay ha effettuato controlli nel perimetro esterno allo Stadio Maradona al fine di prevenire e reprimere gli illeciti amministrativi ...Quarantanoveed altrettanti automobilisti sanzionati in solo due giorni. È solo uno degli importanti risultati, raggiunti dal comando di polizia locale, diretto dal comandante Stefano Cicalese , nell'ambito ...Altre quattrosono state elevate per il mancato utilizzo del guinzaglio e altre quattro per violazioni varie del regolamento, ad esempio la mancanza degli strumenti per raccogliere le ...

Raffica di multe con gli autovelox Polemiche per la scarsa tolleranza il Resto del Carlino

Automobilisti accerchiati e ’dissanguati’ dagli autovelox. Vanno bene i controlli sul territorio, per fare prevenzione, deterrenza, accertamenti sulle persone e i sui mezzi in circolazione, quello cui ...Vanzaghello – A partire da sabato 24 giugno entra in funzione un dispositivo di ultima generazione per la rilevazione della velocità istantanea sulla Strada statale 336 a Vanzaghello. Si tratta di un ...