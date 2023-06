Raduno di Operazione Nostalgia | Totti e Del Piero tra le stelle in campo con Milito | Di Natale e Fiore

Poche ore all'attesodiNostalgia a Ferrara , organizzato con il supporto del portale di intrattenimento Planetwin365.news. Stasera, allo stadio Paolo Mazza , andranno in campo 36 grandi campioni di ...FERRARA - Spalti gremiti al 'Mazza' di Ferrara per ildiNostalgia , con tantissimi ex campioni della Serie A a sfidarsi come accadeva fino a qualche anno fa in indimenticabili sfide passate alla storia. A capitanare le due squadre due ...L'ex attaccante granata non ha dimenticato il suo passato a Torino e, allo stand di Planetwin365.news durante ildiNostalgia, ha ricordato i grandi momenti della sua carriera: 'Che gioia la vittoria della Coppa Italia'. Di Pietro ...

Raduno di Operazione Nostalgia: Del Piero e Totti tra le stelle in campo con Milito, Di Natale e Fiore Tuttosport

Sosa, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SportItalia ed ha commentato l'avvicendamento sulla panchina dei partenopei.Roberto Sosa, conosciuto da tutti come "El Pampa", ha giocato in Serie A con le maglie di Udinese e Napoli. L'attaccante argentino, nel corso del Raduno Operazione Nostalgia sponsorizzato da PlanetWin ...