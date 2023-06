“Questo non lo avete visto…” Gian Maria Sainato svela cosa è successo a telecamere spente all’Isola dei Famosi

(Di sabato 24 giugno 2023) L’Isola dei2023 è finita ma si continua a parlare dei suoi protagonisti. L’edizione numero undici del reality show condotto da Ilary Blasi è stata vinta da Marco Mazzoli. Il conduttore radiofonico della trasmissione Lo Zoo di 105, era sbarcato in Honduras insieme all’amico Paolo Noise (che poi ha dovuto abbandonare il reality per problemi di salute) e ha vinto contro Luca Ventrone. Luca Vetrone aveva vinto tutti i televoti eliminando Cristina Scuccia, Pamela Camassa, Alessandra Drusian dei Jalisse e anche Andrea Lo Cicero. Tra i protagonisti di questa edizione dell’Isola deianche il modello, che in queste ore ha rilasciato un’intervista a Biccy in cui ha fatto alcune rivelazioni sulla trasmissione. Leggi anche: “Cinque anni con lui”. Isola dei ...

...con più produttori maha mai ricevuto un riscontro positivo. Un'altra idea era un programma sulle religioni per il quale, ovviamente, voleva intervistare Papa Francesco . Ed è proprio a...Quello che ci interessa è portare a casa dei risultati per i lavoratori e perpaese'. 'Oggi è l'i nizio della mobilitazione ela fine - ha sottolineato Landini - nei prossimi mesi con la ...facile superarescoglio. SOLUZIONI ESTERE - Per Okafor del Salisburgo il Milan ha avuto dei contatti, ma si tratta di un'operazione estremamente onerosa: il Milan è alla ricerca dell' ...

Prigozhin: "Questo non è un colpo di stato militare, ma una marcia della giustizia" - SOTA: L'aviazione russa si rifiuterebbe di sparare sul convoglio di Wagner - SOTA: L'aviazione russa si rifiuterebbe di sparare sul convoglio di Wagner RaiNews

La recensione di Non credo in niente, primo lungometraggio di Alessandro Marzullo che presenta il film al Pesaro Film Festival.Una breve ma esaustiva guida alla scoperta di questo piccolo borgo medievale della provincia di terni, in Umbria ...