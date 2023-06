Quella volta che rinunciai al viaggio sul Titanic

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 giugno 2023) – Vi rivelo una notizia che prima d’ora non ho mai raccontato a nessuno. Ebbene, io avevo prenotato un posto in cabina sul, poi ho cambiato idea perché avevo scoperto che si trattava di una cabina doppia. Ho rinunciato perché temevo di dover coabitare per l’interocon uno sconosciuto al quale, supponevo, puzzassero i piedi. Sì, l’ipotesi della puzza mi ha salvato la vita. E, per lo stesso motivo, ho rinunciato a far visita ai rottami del piroscafo più sicuro del mondo risparmiando duecentocinquantamila euretti. (Ard)