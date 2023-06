Queen' s | De Minaur più erbovoro di Rune

(Di sabato 24 giugno 2023) Alex De, australiano di 24 anni e numero 18 del mondo, è il primo finalista del torneo del's. In cento minuti di gioco (con due brevi interruzioni per due spettatori colti da malore), De ...

Alex Deè il primo australiano a qualificarsi per la finale al's dai tempi di Lleyton Hewitt, il quale ci riuscì nel 2006 quando vinse il titolo battendo James Blake. Per De...... mentre il talento di Carrara nel prestigioso's Club ha ceduto, non senza rimpianti, nel ... a sfidare per un posto in finale l'australiano Alex De; che ha domato 6 - 4 4 - 6 6 - 4 il ...Atp Tennis Ottimo il torneo disputato fin qui da Alex Deal's. Il tennista australiano ha staccato il pass per le semifinali del 500 britannico battendo ai quarti Adrian Mannarino . Per il classe 1999 in semifinale ci sarà un grosso ostacolo ...

Musetti, che peccato! Eliminato ai quarti, Rune vola in semifinale contro De Minaur La Gazzetta dello Sport

Alex De Minaur, australiano di 24 anni e numero 18 del mondo, è il primo finalista del torneo del Queen's. In cento minuti di gioco (con due brevi interruzioni per due spettatori colti da malore), De ...ROMA, 24 GIU - E' l'australiano Alex De Minaur, numero 7 al mondo, il primo finalista del torneo del Queen's. In semifinale ha battuto il danese Holger Rune, numero 2 della classifica Atp, in due set, ...