Quando non è stalking? Cosa sono gli “atti persecutori” ed esempi

(Di sabato 24 giugno 2023) Il termine “” è ormai di uso comune oltre ad essere una parola utilizzata frequentemente nelle aule giudiziarie. Quello che non tutti sanno è che loè un reato ed è previsto dall’art. 612 bis del codice penale. Maeffettivamente si può parlare di?E qualile conseguenze per chi commette questo tipo di reato? Quali inoltre le possibilità di difesa per chi viene accusato di essere uno stalker? Ne parliamo con l’Avvocato penalista di Roma Ma Fontana, fondatore dell’omonimo studio legale che conta due sedi, rispettivamente in Largo Trionfale n. 11 a Roma e in Corso Umberto I n. 16 a Rignano Flaminio (RM). Lo studio si occupa di reati contro la persona ed in particolare ha maturato una notevole esperienza in processi relativi al reato di ...