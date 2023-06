Putin | Siamo stati pugnalati alle spalle

in 25.000 epronti a morire per il popolo russo ". C'è chi li definiva la "legione fantasma di" e chi, più tecnicamente, una società militare privata dotata di strettissimi rapporti con gli apparati ...La Wagner marcia su Mosca, Prigozhin sfidada Rostov Il leader del gruppo paramilitare è ... 'al quartier generale, sono le 07:30' (le 6.30 in Italia), ha detto in un video trasmesso su ...Il presidente russoparla alla nazione: "Ci hanno pugnalato alle spalle, ma difenderemo il ... "al quartier generale, sono le 07:30" (le 6.30 in Italia), ha detto in un video trasmesso su ...

Prigozhin "Presa Rostov". Putin in diretta Tv: "Difenderemo la Russia, traditori saranno puniti" - Russia: la Nato "sta monitorando" la situazione - Russia: la Nato "sta monitorando" la situazione RaiNews

Le forze di sicurezza hanno circondato e transennato l'edificio del "PMC Wagner Center" in Golden Street a San Pietroburgo, secondo un'agenzia di stampa interna statale russa.