Putin | Russia sull' orlo della guerra civile? La ribellione di Prigozhin | la «marcia della libertà» e la dura reazione dello Zar

Non solo: il presidenteha sentito al telefono il collega bielorusso, Aleksandr Lukashenko , ... Gli italiani in. Tajani: "Invitiamo alla prudenza" Il ministero degli Esteri è in contatto ...Perè certamente la crisi più grave dal suo insediamento al vertice del Paese nel Duemila. Ma per lasi tratta di una situazione che non ha precedenti dai tempi dello scontro a colpi di ...... nellasud occidentale. Il regime di controllo antiterrorismo non è la legge marziale imposta danei territori ucraini occupati - la legge marziale è molto più restrittiva e la sua ...

Chi è e cosa vuole davvero Yevgeny Prigozhin, l'ex "cuoco di Putin" che ora rischia una condanna a morte Open

, che comprende una serie di misure a carattere commerciale, sui trasporti e l'energia ed altre limitazioni alla circolazione di beni e persone. "Questo pacchetto - spiega… Leggi ...Russia sull'orlo di una guerra civile. Il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha infatti dato il via a una rivolta nei confronti dei vertici militari di Mosca.