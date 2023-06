Ancora una rievocazione storica per Vladimir: nel suo discorso sull'ammutinamento della potente milizia armata Wagner, annunciata dal suo capo Evgeny Prigozhin, il presidente russo ha promesso di stroncare la rivolta e ha cercato un ...... 'Ma dobbiamo proprio riunirci per sei miliardi di lire', come fossero caramelle",ancora ...mai perché uno che vuole far tenere la prolusione della sua Università del pensiero liberale a...certo il vecchio libro di Salvemini intitolato 'Mussolini diplomatico', ma non per fare un ...organizzò un vertice con i 19 rappresentanti della Nato dove fu invitato anche Vladimir. ...

Putin rievoca il 1917: "Non permetteremo un'altra guerra civile" - Il ... Il Sole 24 ORE

Mosca, 24 giu. (askanews) - Ancora una rievocazione storica per Vladimir Putin: nel suo discorso sull'ammutinamento della potente milizia armata Wagner, annunciata dal suo capo Evgeny Prigozhin, il pr ...