Putin | Prigozhin segnerà la sua fine? La rivolta della Wagner dimostra la debolezza dello Zar e al Cremlino sale lo scetticismo

La risposta del capo della Wagner Il capo del Gruppo Wagner, Yevgeny, si rivolge per la prima volta direttamente a Vladimirdicendo che il presidente è "profondamente in errore" ...Nato nella stessa città del presidente russo, San Pietroburgo, nel 1961,ha nove anni in meno di. Ma le prime fasi della sua vita si sono svolte ad anni luce dal Cremlino e sempre sul ...Il comitato nazionale antiterrorismo di Mosca ha aperto un procedimento penale 'per invito alla ribellione armata", mentre per l'intelligence russa la mossa diè "un colpo di stato"

La forza della Wagner, i tempi e le reazioni dell’esercito di Putin, il varco di Rostov: come sta andando il... Corriere della Sera

(Agenzia Vista) "Le persone che adesso combattono sul fronte hanno ricevuto questa pugnalata alle spalle. Tutti coloro che hanno scelto la via del tradimento saranno puniti e saranno ritenuti responsa ..."Le nostre azioni per proteggere la patria saranno dure" Mosca, 24 giu. (askanews) - Il capo del Gruppo Wagner, Evgeny Prigozhin, ha tradito la Russia per ambizione personale e chi ...