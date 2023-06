Putin parla alla nazione | ammette le difficoltà e minaccia punizioni Ma lascia uno spiraglio ai rivoltosi della Wagner

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 giugno 2023) “Stiamo combattendo per la vita e la sicurezza del nostro popolo. Occorre rimanere uniti ed eliminare ogni differenza. La situazione a Rostov è difficile. Mi rivolgo a chi con inganno e minacce è stato coinvolto in questa avventura criminale. Difenderemo il popolo e lo Stato da ogni tradimento interno”. Ha esordito così Vladimirnel suo discorso in diretta tvdopo una lunga notte segnata drivoltamilizia mercenaria. Ed è proprio al suo capo, l’ex chef Yevgeny Prigozhin, che il presidente russo si rivolge, bollando come “terrorismo” il suo invitoribellione civile e ad una “marcia per la giustizia” su Mosca, una dichiarazione di “guerra” a tutti gli effetti. Il leader del Cremlino è apparso in evidente ...