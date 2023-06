Putin ora è più forte | la tesi di Toni Capuozzo fa scattare Porro | Ma cosa dici?

(Di sabato 24 giugno 2023) Una giornata ad altissima tensione quella vista in Russia, con il leader di Wagner, Yevgeny Prigozhin, che ha fermato la marcia su Mosca dopo un accordo mediato dal leader bielorusso Aleksandr Lukashenko che ha scongiurato una guerra civile. Secondo molti osservatori la vicenda ha fatto emergere la debolezza di Vladimiril cui potere fino a ieri sembrava inscalfibile. "Non vendiamo la pelle dell'orso prima di averlo catturato" afferma, veterano inviato di guerra intervenuto nel corso della puntata speciale di Quarta Repubblica, condotta su Rete 4 da Nicola. Il giornalista non è d'accordo con le letture di cui sopra: "ha giocato molto bene, ha messo Prigozhin nelle condizioni di non nuocere. Ora probabilmente lo vedremo alla guida della Wagner in Africa, quella impegnata ...

Ma questa incredibile giornata l'ha chiusa ancora, ringraziando Lukashenko per la mediazione e 'per il lavoro svolto'. COSA SUCCEDE- Lo scampato pericolo di golpe , tuttavia, non vale più ...L'impresa dell'ex cuoco die dei suoi combattenti, battezzata "marcia per la giustizia", sollevapiù di un interrogativo. Cosa potrebbe accadere dopo questa "tregua" Quello che è certo, ...Alexander Lukashenko ha informato in dettaglio Vladimirsui risultati dei negoziati con la ...per non spargere sangue" I miliziani della Wagner sono arrivati 'a 200 chilometri da Mosca' ma...

Cosa abbia Vladimir Putin messo sul tavolo, non si sa. Di certo, nel mirino di Prigozhin, da mesi, ci sono i vertici della Difesa russa: il ministro Sergei Shoigu e il capo dello Stato maggiore Valery ...Ala fine della serata di sabato è il Cremlino a decretare la parola fine della rivolta, durata 24 ore, della milizia di mercenari Wagner. Le ripercussioni si vedranno nei prossimi giorni e molto resta ...