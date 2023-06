Putin ha cercato di trattare con Prigozhin

...Vladimir: nel suo discorso sull'ammutinamento della potente milizia armata Wagner, annunciata dal suo capo Evgeny Prigozhin, il presidente russo ha promesso di stroncare la rivolta e ha...... Anton Gerashchenko, ha scritto che l'aereo presidenziale disarebbe decollato da Mosca per ... Il Cremlino ieri avrebbedi negoziare un accordo con Yevgeny Prigozhin, ma il leader di ......Agency che secondo Washington hadi influenzare le elezioni statunitensi. Prigozhin è un uomo ricchissimo e con il gruppo Wagner è stato una osrta di braccio armato della Russia diin ...

La crisi scoppiata in queste ore in Russia sta mettendo di nuovo il mondo di fronte all'incubo nucleare. La classe dirigente europea sembra non ...Giurano fedeltà al Cremlino il patriarca Kirill e il macellaio ceceno Kadyrov. Prigozhin può contare sul sostegno della città di Rostov. L'ago della bilancia ...