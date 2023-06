Putin fuggito da Mosca Il suo aereo è decollato in direzione nord ma Peskov...

(Di sabato 24 giugno 2023)scappato? In questi casi questa voci sono quasi d'obbligo ma bisogna vedere. Ci sono state numerose segnalazioni secondo cui l'presidenziale didall'aeroporto di...

Secondo i dati del sito di tracciamento FlightRadar, l'aereo ha raggiunto la zona di Tver - a circa 180 km da Mosca e doveha una residenza - prima di scomparire dal sistema. Non è stato ...Dopo mesi di minacce e insulti ai vertici militari di Vladimirper come hanno gestito e ... Lo stesso Prigozhin ha poi affermato che Gerasimov è'quando ha scoperto che ci stavamo ....... L'ira del presidente russo in un discorso alla nazione "Le persone che adesso combattono sul fronte hanno ricevuto questa pugnalata alle spalle", ha detto il presidente russo Vladimir...

La rivolta di Prigozhin: «Controlliamo Rostov». Putin parla alla nazione Avvenire

Zelensky commenta la rivolta di Yevgeny Prigozhin, il leader del gruppo paramilitare Wagner che ha preso il controllo della città russa di Rostov sfidando la Russia e promettendo di marciare su Mosca ...Guerra Ucraina, la diretta. Il capo dei mercenari della Wagner, Yevgeny Prigozhin, accusa i capi della Difesa russa, ministro Shoigu in testa, di avere ordinato un attacco contro di loro ...