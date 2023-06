Putin e Medvedev in fuga da Prigozhin? Russia smentisce

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 24 giugno 2023) (Adnkronos) – "Il presidente lavora al Cremlino". Lo ha assicurato il portavoce di Vladimir, Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti, dopo alcuni voci secondo cui, in seguito alla rivolta di Yevgenye della Wagner, il presidente avrebbe lasciato Mosca per una delle residenze fuori dalla regione della capitale. A Mosca è rimasto anche il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry, come riferito dal suo portavoce, Oleg Osipov: ", i suoi assistenti e la segreteria sono nei loro luoghi di lavoro e svolgono i loro compiti". In un tweet, il consigliere del ministero dell'Interno ucraino, Anton Gerashchenko, ha scritto che l'aereo presidenziale disarebbe decollato da Mosca per San Pietroburgo. Circostanza smentita da Peskov. Il consigliere allega una foto del ...