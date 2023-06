Putin e la rivolta di Prigozhin | “Pugnalata alle spalle | risposta sarà dura”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 24 giugno 2023) Il discorso del presidente russo alla nazione: "Gravi azioni di tradimento, responsabili pagheranno". Truppe Wagner a Rostov: il leader minaccia marcia su Mosca “Un colpo di pugnalespnostre truppe e alla Russia”. Così Vladimir, in un discorso televisivo alla nazione, ha definito laarmata lanciata da Yevgeny, parlando di “gravi azioni di tradimento” ed assicurando che i responsabili “pagheranno per questo”. “Mi rivolgo a coloro che con inganno e minacce sono stati coinvolti nell’avventura criminale dellaarmata”. Come hanno fatto i vertici militari russi, Vladimirsi rivolge direttamente ai mercenari di Wagner chiedendo loro di “mettere fine alla loro partecipazione a queste azioni militari”. ...