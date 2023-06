Putin e la rivolta di Prigozhin | Pugnalata alle spalle | risposta sarà dura

Altre reti sono state bloccate dai pirati informatici vicini al Wagner group, che dispone di un suo "battaglione" per le attività cyber, e hanno trasmesso i messaggi audio dell'ex cuoco di. Le ...... ha detto, "chiedo di smettere queste azioni criminali". E poi la minaccia: "Le persone che ... prima o poi, secondo diversi analisti, si sarebbe verificato: ladella milizia Wagner contro ...ha promesso che il popolo e lo stato russi saranno difesi da qualsiasi tradimento: "Adesso si decide il destino del nostro popolo", ha aggiunto. E ha sottolineato che "tutti coloro che hanno ...

Il comitato nazionale antiterrorismo di Mosca ha aperto un procedimento penale "per invito alla ribellione armata" dopo le dichiarazioni del capo di Wagner Prigozhin. Lo riporta Tass. Il comitato nazi ...“Farò di tutto per fermare l’insurrezione” in corso: il discorso di Putin in cui commenta la situazione che si è creata con la ...