Putin “Difenderemo popolo russo da ogni tradimento interno”

(Di sabato 24 giugno 2023) MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – “il nostroe lo stato da qualsiasi”. Lo afferma il presidenteValdimirin un discorso alla nazione dopo che il gruppo di mercenari Wagner, capeggiato da Yevgeny Prigozhin, ha occupato il quartier generale dell’esercitoa Rostov.parla diverso “gli eroi che combattono sul fronte ucraino”. “La Russia conduce una pesante battaglia contro i neonazisti, noi combattiamo per la vita e l’indipendenza dei nostri cittadini, per il diritto di rimanere russi. Una battaglia che decide il destino dei russi – aggiunge -. Abbiamo una grande responsabilità quando conflitti interni vengono sfruttati da chi vuole indebolirci”....

