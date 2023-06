Putin | dagli uomini della Wagner al nazionalista Utkin e al capo dell' intelligence russa Kostyuko Chi sono le figure chiave della «guerra civile»

Il presidente russoparla alla nazione: 'Ci hanno pugnalato alle spalle, ma difenderemo il ...migliaia di persone in guerra per poi doversi barricare nella regione di Mosca per difendersi...Yevgheny Prigozhin, il 'cuoco di' ora traditore della patria. E' la parabola, lungi dall'essersi conclusa, del fondatore del ...hot dog con la senape fatta in casa, nel cucinino della casa ...Io stesso prego e invito tutti i vescovi, i sacerdoti, i monaci e i laici a elevare solenni preghiere affinché il Signore preservi la pace e l'unità, compromesseappelli alla confusione. Possa ...

Wagner: “La guerra civile è iniziata". Putin: "Difenderemo la Russia, i traditori saranno puniti" - Le forze cecene sono entrate nella regione di Rostov - Le forze cecene sono entrate nella regione di Rostov RaiNews

"Le nostre azioni per proteggere la patria saranno dure" Mosca, 24 giu. (askanews) - Il capo del Gruppo Wagner, Evgeny Prigozhin, ha tradito la Russia per ambizione personale e chi ha tradito sarà ine ...L’assalto a Rostov è stato condotto nel momento migliore e nel punto migliore ma non è chiaro se il leader della Wagner abbia il sostegno che serve per continuare l’operazione ...