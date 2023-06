Programmi TV di stasera | sabato 24 giugno 2023 Speciali sulla Russia su Rai3 | Rete4 | La7

(Di sabato 24 giugno 2023) David Parenzo e Concita De Gregorio - In Onda Rai1, ore 20.35: Italia Loves Romagna Novità Musica. Diciotto grandi protagonisti della musica italiana insieme in unico grande momento di solidarietà. E’ questo lo spirito che anima il concerto-evento per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione che si è abbattuta sul territorio romagnolo. In diretta dalla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) sono attesi: Blanco, Andrea Bocelli, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama + Rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai, Zucchero. E, ancora, la partecipazione di Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello, Francesca Fagnani. Il concerto vede anche la presenza di una super band di 10 elementi e dell’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori italiani (OSNC) formata da 63 giovani musicisti che, per ...

