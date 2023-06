Progozhin ferma le truppe alle porte di Mosca

Leggi su formiche

(Di sabato 24 giugno 2023) Il capo della milizia Wagner, Yevgeny Prigozhin che aveva lanciato un assalto militare contro il ministero della Difesa russo, ha annunciato che le suesi ritireranno dae torneranno ai posti di combattimento — in Ucraina. L’annuncio di Prigozhin sembra disinnescare una crisi in drammatica escalation che rappresentava la sfida più significativa per la leadership del presidente Vladimir Putin nei suoi oltre due decenni al potere.si era preparata all’arrivo di un esercito privato guidato dal comandante ribelle erigendo posti di blocco con veicoli blindati esul suo confine meridionale. La Piazza Rossa è stata chiusa e il sindaco ha esortato gli automobilisti a stare lontani da alcune strade. Prigozhin ha detto che mentre i suoi uomini erano a soli 200 chilometri da, ha ...