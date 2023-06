Progetto “AgriAmores” | 5 Pro Loco della Valle Telesina unite per valorizzare e vivere il territorio 

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 giugno 2023) Tempo di lettura: 5 minutiCinque Prosi uniscono per far rete e per promuovere un nuovo modello di un’agricoltura sostenibile con il”. Con il” le Prodi Paupisi (soggetto Capofila del partenariato), Solopaca, Frasso Telesino, Melizzano ed Amorosi, da sempre attive per la valorizzazione dei territori, confermano di essere in grado di proporre modelli di fruizione intelligenti, sostenibili e innovativi, di fare rete e di saper sfruttare tutte le potenzialità che le nuove tecnologie di comunicazione mettono a disposizione.il territorio, saper cogliere tutti gli aspetti dei nostri paesi, da quelli agricoli e naturalistici a quelli culturali, ...