Prima Pagina IN Edicola | Thuram | schiaffo Inter al Milan Anche Azpilicueta

Leggi su inter-news

(Di sabato 24 giugno 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT Colpo: arrivabeffato: l’attaccante sceglie l’offerta di Zhang. Dispetto al club rossonero, che ora prova a vincere il derby su Frattesi. Contratto fino al 2028 per il francese, che guadagnerà 5.5 milioni a stagione. Blitz di Furlani per la mezzala del Sassuolo: lungo colloquio con Carnevali. TUTTOSPORT, altro...