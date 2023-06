(Di sabato 24 giugno 2023) I miliziani della Wagner sono arrivati "a 200 chilometri da Mosca" ma ora fanno "marcia", tornando verso sud per evitare "spargimento dirusso" da una parte o dall'altra. Lo afferma in ...

Prigozhin, 'torniamo indietro per non spargere sangue' - Ultima Ora Agenzia ANSA

