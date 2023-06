Prigozhin smonta tutte le bugie di Putin sulla guerra in Ucraina | «L’esercito russo è una bolla scoppiata»

la tesi russa sulla Nato: 'Non stavano per attaccarci' La rivolta lanciata dal leader mercenario giunge al termine di una ennesima giornata di bordate contro gli apparatchik ...Il discorso di Muratovle bufale sulla guerra Kyiv lancia l'allarme su Zaporizhzhia, target di Mosca sotto pressione Nord di Bakhmut, dalla nostra inviata. Meno di due chilometri di ...Non sappiamo se l'antipatia sia antica o se sia nata con l'invasione su larga scala dell'Ucraina, ma in modo sempre più sistematico ed esplicito,questa antipatia - che forse è rancore, ...

Prigozhin smonta le bufale sulla guerra Il Foglio

E' un attacco frontale a Mosca quello di Yevgeny Prigozhin, il capo dei mercenari Wagner conosciuto anche come il cuoco di Putin. In un video di circa mezz'ora ha lanciato pesanti accuse contro il suo ...Forse Prigozhin ha capito che lo scacco matto stava arrivando e ha tentato di rovesciare il tavolo prima che fosse troppo tardi. Ma ora i soldati si ...