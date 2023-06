Prigozhin pronto a marciare su Mosca | la Russia è sul baratro della guerra civile

(Di sabato 24 giugno 2023) Al compimento esatto del 16° mese diin Ucraina, Vladimir Putin deve fronteggiare una minaccia superiore a quellaresistenza delle forze armate di Kiev. Il capo delle milizie mercenarie russe Wagner, Yevgeny, con un blitz nella notte ha occupato la città di Rostov su Don. Una metropoli da oltre un milione di abitanti, la più grande cittàmeridionale, sul Mare d’Azov, non lontano dal confine con l’Ucraina.vuolesualla testa di 25mila uomini. Accusa i capiDifesa, il ministro Shoigu su tutti, di avere ordinato un attacco a tradimento contro i suoi uomini. In realtà da ...

... che a Rostov dice di avere preso il quartier generale russo e di esserea marciare su Mosca se i vertici militari russi non incontreranno il comandante. La Wagner ha preso il ...... Yevgeny. "Adesso si decide il destino del nostro popolo", ed ha aggiunto "soldati e mercenari spinti a rivolta con inganno. Sonoa tutto per difendere lo Stato. I responsabili ...Il capo della milizia, Yevgeny, ha minacciato di prendere tutte le misure necessarie per ... senza mai nominarlo, che il capo della Wagner è un traditore e che è "a tutto per difendere ...

Putin ha poi detto che i soldati e i mercenari sono stati spinti alla rivolta con l'inganno. Il presidente russo Vladimir Putin si è rivolto alla nazione: "Sono pronto a tutto per difendere lo…