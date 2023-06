Prigozhin ha passato il Rubicone | e per noi la vittoria è più vicina

...più di un anno dall'invasione russa che il 24 febbraio dello scorso anno Putin definì come una 'operazione militare speciale'. "Marceremo su Mosca".pone le sue condizioni al ......50 Wagner, "preso controllo di Voronezh, l'esercito èal popolo" 09:25 Putin, "non ... risponderanno per questo" 07:59 Cremlino, Putin parlerà alla nazione a breve 06:55: "A Rostov ...... di San Pietroburgo come Vladimir Putin nella cui ombra è cresciuto, Evghenyè il ... L'ascesa vertiginosa Nel suoe nella vertiginosa scalata del potere russo ci sono molte zone d'...

Prigozhin "Presa Rostov". Putin in diretta Tv: "Difenderemo la Russia, traditori saranno puniti" - Kadyrov: le nostre truppe in viaggio verso le zone di tensione - Kadyrov: le nostre truppe in viaggio verso le zone di tensione RaiNews

“La guerra civile è ufficialmente iniziata”. Così, su Telegram uno dei canali legati al Gruppo Wagner, diffondendo le immagini di un elicottero russo che sarebbe stato abbattuto a Voronezh dai […] ...I mercenari del gruppo Wagner capeggiati da Evgeny Prigozhin si sono rivoltati a Vladimir Putin e hanno occupato le sedi militari a Rostov: una ...