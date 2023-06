Prigozhin ha calcolato tutto | ecco perché il colpo di Stato è possibile

Leggi su iltempo

(Di sabato 24 giugno 2023) Evgeny"ha varcato il Rubicone". La Russia è al bivio e la rivolta del gruppo Wagner sta prendendo di ora in ora la forma e la sostanza del tentativo didi. L'ambasciatore Stefano Stefanini, consigliere scientifico dell'Ispi, commenta le notizie che arrivano in tempo reale da Rostov dove i mercenari del "cuoco di Putin" hanno occupato le strutture militari. Vladimir Putin nel dare pieni poteri militari a Progozhin - non solo nella guerra in Ucraina - ha "creato un Frankenstein", spiega l'ambasciatore,"Wagneer è una leva dell'influenza russa all'estero". Siamo all'inizio di un golpe? "È difficile giudicare un tentativo didi, ma vedere Rostov in mano ai mercenari senza che le forze regolari abbiano opposto resistenza" fa una certa ...