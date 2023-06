Prigozhin guida la rivolta contro Mosca | Putin | ' Elimineremo chi ci ha colpito alle spalle'

(Di sabato 24 giugno 2023) su Tg. La7.it - Ore 9.12: Difenderemo il nostro popolo e il nostro Stato da qualsiasi tradimento". Lo ha detto il presidente russo, Vladimir, in un discorso alla nazione in ...

Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in un discorso alla nazione in diretta tv dopo la ribellione del capo della Wagner, Yevgeny. "Adesso si decide il destino del nostro ...Yevgenyalladi una rivolta contro Mosca. Il leader del gruppo Wagner ha annunciato che le sue truppe hanno attraversato la frontiere e sono entrate a Rostov. "Ora stiamo entrando a Rostov - ...

Il capo della Wagner Prigozhin guida la rivolta contro Mosca TGLA7

Prigozhin, il capo della Wagner, ha accusato i vertici delle forze armate russe di stare mentendo sulla guerra in Ucraina.In Russia è in atto una rivolta del gruppo mercenario Wagner guidato da Yevgeny Prigozhin. "Non è un golpe, ma una marcia per la giustizia" ...