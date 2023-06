Prigozhin fa retromarcia | ma la Russia è nel caos e Putin più debole che mai

(Di sabato 24 giugno 2023) Le forze della Wagner arrivano a poche ore di autostrada da Mosca, poi la mediazione di Lukashenko blocca tutto. Il capo dei ribelli andrà in Bielo, i soldati coinvolti non saranno processati. Ma l’immagine dello zar è cambiata per sempre

Non si conoscono i dettagli di questa, con i combattenti che sono già pronti a tornare in Ucraina: è plausibile cheabbia ricevuto determinate garanzie, personali e per i suoi ...In un messaggio audio,ha detto che sta fermando le sue truppe per evitare spargimento di sangue russo.... in assenza di una capacità politica di Putin di innestare la. In questa prospettiva, i 50 mila fucili disono diventati un asset cruciale, la carta che può cambiare il gioco. ...

Le forze della Wagner arrivano a poche ore di autostrada da Mosca, poi la mediazione di Lukashenko blocca tutto. Il capo dei ribelli andrà in Bielorussia, i soldati coinvolti non saranno processati. M ...Il leader della Wagner Prigozhin fa marcia indietro. Non raggiungerà Mosca come annunciato e farà rientrare i mercenari nelle proprie basi.