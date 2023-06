Prigozhin e la Wagner occupano Rostov e sfidano il Cremlino Putin | «Puniremo i traditori»

(Di sabato 24 giugno 2023) Mosca, 24 giu – Sono ore molto concitate quelle che si stanno vivendo in Russia, su cui si allunga l’ombra di un vero e proprio colpo di Stato. Certo, è ancora prematuro parlare di golpe e rovesciamento del potere. Anche perché, nella cultura politico-militare russa, quasi mai le cose sono quel che sembrano. Eppure, la situazione è senz’altro grave. Yevgeny, il capo del gruppo paramilitare, ha annunciato in un video di aver occupato con 25mila uomini diversi siti militari di, ossia la città russa al confine con l’Ucraina che agisce da quartier generale dell’esercito di Mosca. «Questo non è un colpo di Stato militare, ma una marcia della giustizia», ha fatto sapere il capo della. «Tutti noi siamo pronti a morire», ha dichiarato semprein un messaggio audio ...

Tante le descrizioni del gruppoguidato dal leader Yevgeny, in rivolta contro Mosca e Vladimir Putin . Armati con le più moderne tecnologie militari, schierati per sostenere l'......vicino la situazione in Russia e lo scontro tra il leader del gruppo mercenario Yevgeny... consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in riferimento ai mercenari della...Sembra essere definitivamente deflagrata la guerra tra il capo dei mercenari, Evgeny, e il presidente russo Vladimir Putin. Il primo da mesi attacca i vertici militari ci Mosca, in primis il ministro della Difesa Sergei Shoigu, esaltando i propri meriti ...

Come hanno fatto i vertici militari russi, Vladimir Putin si rivolge direttamente ai mercenari di Wagner chiedendo loro di "mettere ... Questa mattina Yevgeny Prigozhin ha rivendicato in un video di ...Persegue in Russia la ribellione del gruppo mercenario Wagner, che ha ora minacciato che presto la Russia avrà un nuovo presidente.