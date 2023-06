Prigozhin e i suoi mercenari Storia di un potere fuorilegge

Leggi su formiche

(Di sabato 24 giugno 2023) Non c’è dubbio che la Russia stia intensificando la sua competizione con gli Stati Uniti in Africa. E lo fa in maniera asimmetrica, utilizzando attori teoricamente privati, ma in realtà legati allo Stato come la società di sicurezza Wagner group, Wg, e la famigerata troll farm di San Pietroburgo, la Internet research agency, Ira. Entrambe rappresentano una grave minaccia per la democrazia e lo stato di diritto in Africa e non solo. Dal 2006 il presidente Vladimir Putin ha cercato di ricostruire la presenza e il ruolo della Russia in Africa, notevolmente indebolito dopo il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991. A riprova di ciò, tra il 2015 e il 2019 Mosca ha firmato 19 accordi di collaborazione con governi africani. Buona parte di questi riguardano la vendita di armi. Nella sua strategia africana, il Cremlino è motivato soprattutto dal desiderio di ostacolare gli obiettivi politici ...