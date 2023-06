Prigozhin | da cuoco di Putin alla scalata al potere russo | luci e ombre della capo della brigata Wagner

(Di sabato 24 giugno 2023) Sessantadue anni, di San Pietroburgo come Vladimirnella cui ombra è cresciuto, Evghenyè il fondatore e comandante del Gruppo, la milizia mercenaria che da un decennio fa il lavoro sporco per Mosca nei teatri di guerra dall’Africa all’Ucraina. Il suo modello è stata la Blackwater, i 'contractor' statunitensi che in Iraq sono finiti sotto inchiesta per una serie di azioni...

Bush , al punto da valergli il soprannome di "di Putin". Le laute commesse pubbliche avrebbero permesso adi finanziare la Wagner ma anche altre attivita' 'coperte' come la propaganda ...... che dispone di un suo "battaglione" per le attività cyber, e hanno trasmesso i messaggi audio dell'exdi Putin. Le parole dial momento non sembrano dirette personalmente contro il ...Oligarca convertito a capo militare, era noto come "di Putin" perché considerato vicinissimo al presidente russo e per le sue numerose attività nella ristorazione e nel catering. Dopo mesi a combattere in Ucraina, a giugno 2023 ha lanciato una ...

Chi è e cosa vuole davvero Yevgeny Prigozhin, l'ex "cuoco di Putin ... Open

un connubio indivisibile In questo elenco manca però la creazione di cui probabilmente Prigozhin va più orgoglioso: la Wagner. L'ormai ex cuoco di Vladimir Putin ha sempre negato qualsiasi suo ...Sessantadue anni, di San Pietroburgo come Vladimir Putin nella cui ombra è cresciuto, Evgheny Prigozhin è il fondatore e comandante del Gruppo Wagner , la ...