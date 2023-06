Prigozhin accetta di fermarsi “per senso di responsabilità” | siamo a 200 chilometri da Mosca

(Di sabato 24 giugno 2023) Il capo della Wagner, Yevgenyhato, secondo il presidente bielorusso, Aleksander Lukashenko, di fermare l’avanzata versoalla testa dei suoi 25.000 mercenari. Sarebbe stato lo stesso Lukashenko ad aver negoziato con, il quale avrebbeto di fermare l’avanzata delle sue truppe verso. Secondo Lukashenko, riferisce l’agenzia di stampa Tass, sarebbe stato raggiunto un accordo per garantire la sicurezza dei combattenti della Wagner che, nei giorni scorsi, erano stati sorpresi dai colpi alle spalle sparati, inaspettatamente, dall’esercito russo, anche se il Cremlino nega la circostanza. Una fonte vicina allo stato maggiore russo, citata dall’outlet russo IStories, un giornale investigativo con sede in Lettonia, in una notizia rilanciata da ...

Prigozhin accetta di fermare la marcia su Mosca del gruppo Wagner dopo i colloqui con Lukashenko – DIRETTA Agenzia Nova

Prigozhin ha accettato di fermare l’offensiva e l’avanzata verso Mosca del gruppo Wagner accettando la proposta di de-scalation arrivata ...Il leader della milizia privata Wagner sfida Mosca e ne attacca i vertici militari, annunciando di controllare la città russa di Rostov e promettendo di marciare sulla capitale russa con ...