Pride Month 2023 | #24 Tiziano Ferro e le famiglie arcobaleno | “i nostri figli | non mi fermerò mai dal proteggerli”

(Di sabato 24 giugno 2023)non poteva mancare nella nostra rassegna sul. Il cantautore di Latina ha compiuto un gesto molto importante per la comunità LGBTQIA+ ma soprattutto per se stesso quando ha deciso di esporsi con il suo coming out. Un gesto con il quale, almeno simbolicamente, ha spazzato via il ricordo di quegli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Per permettere la massima partecipazione all'evento da parte di tutti, in presenza e non, sono state potenziate la fruizione e l'accessibilità dell'evento finale del. C'è poi il Rainbow ...Un evento che tocca il capoluogo lombardo, ma che si è già svolto in molti altri centri di tutto il mondo nell'ambito del. Il percorso Il corteo, al quale parteciperà anche Sky con il ...Il, il mese dell'orgoglio LGBTQIA+ celebrato a livello internazionale a giugno, volge al termine e diverse sono state le iniziative di brand e aziende realizzate a sostegno. L'Ondache ...

Pride month, ‘The Sound of Colors’ tinge di arcobaleno parco Ravizza ilmessaggero.it

Durante il Pride Month si svolgono parate per l’accettazione dei diritti della comunità LGBTQIA+ ma l'atmosfera intorno non è delle migliori.Il REmilia Pride è un evento in Collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, con il Patrocinio della provincia e di altri 25 comuni della Provincia, cui se ne aggiungono altri giorno per giorno. Il ...