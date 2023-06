Don Mignani sfila aldi Milano , in testa allo striscione 'RiconosciMi, parità e diritti'. Uno slogan ...Migliaia di persone a Milano per il. Ilarcobaleno è partito alle 16, diversi i carri che hanno sfilato lungo le strade della città meneghina . Centinaia le bandiere arcobaleno, le corone fiorate, gli striscioni e i ...commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Fotogallery -2023, ilarcobaleno sfila a Milano - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow MANIFESTAZIONE NAZIONALE Fotogallery -a Roma per salute e sicurezza sul lavoro, l'abbraccio di ...

Pride, il corteo sfila a Milano: "Siamo oltre 300mila" | Schlein: "Pericolosa regressione sui diritti" TGCOM

PALERMO (ITALPRESS) - 'No alle guerre! Sì al conflitto' è lo slogan del Palermo Pride, ma il conflitto si riverbera anche all'interno della ...Dal matrimonio in Comune direttamente al Pride per festeggiare le nozze a suon di Abba, Queen e Raffaella Carrà. (ANSA) ...