Pride a Palermo | FdI sul patrocinio Varchi | ideologia in piazza Rampelli | l’ok è condividerne i contenuti

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 24 giugno 2023) Al solito: si vuole spacciare l’ennesima manifestazione Lgbt come un giorno di celebrazione e un atto di rivendicazione dei diritti civili. Ma in realtà anche ildi oggi pomeriggio asi preannuncia come l’ennesima occasione propagandistica in favore delle rivendicazioni civili e sociali che la sinistra appoggia. E che l’universo arcobaleno rilancia. Per questo, di fronte all’ennesimo “spottone” a utero in affitto, maternità surrogata e trascrizione anagrafica dei figli di coppie omo-genitoriali, la vicesindaco della città siciliana, la capogruppo di FdI in commissione Giustizia alla Camera, Carolina. E parallelamente, il vicepresidente della Camera, Fabio, sono tornati a ribadire la loro aperta contrarietà rispetto alconcesso al corteo palermitano. Carolina ...