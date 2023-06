Pride 2023 | l’onda arcobaleno invade Milano | «Il governo Meloni non tutela i nostri diritti» – Il video

(Di sabato 24 giugno 2023). Sono oltre 300mila le persone che hanno preso parte alnel capoluogo lombardo, secondo quanto stimato dagli organizzatori. La testa del corteo è arrivata nella piazza dell’Arco della Pace dove sul palco si susseguono gli interventi degli esponenti della comunità Lgbtq+ e delle istituzioni. Ma sono ancora tante le persone che stanno sfilando per le vie die che devono ancora raggiungere la piazza. «Siamo tanti e non abbiamo paura», dice a Open un manifestante. «Quest’anno la regione Lombardia ha tolto il patrocinio all’evento, eppure noi siamo qua, non ci interessa», ribadisce, sottolineando inoltre che il «nonaffatto i...

Milano, 24 giugno"In Italia, per quanto riguarda i diritti, è come se ci fosse ancora il muro di Berlino, ma ... Così la segretaria Pd Elly Schlein dal palco dela Milano. "Vogliamo un'Italia ...... che si sta abbattendo con violenza sulle istituzioni, sui mezzi di comunicazione e sulla vita delle persone in questo Paese - si legge nel manifesto unitario Sardegna- ma noi e le nostre ...L'ha ribadito avvolto fra le piume arcobaleno della maestosa Drug queen Erotika in testa al corteo del Palermo. "Consentire libertà d'espressione e pari opportunità a tutti i cittadini è dovere di una buona amministrazione e del sindaco". Roberto Lagalla, con l'assessore comunale all'Urbanistica Maurizio ...

«Pride. Più che mai»: il sindaco di Milano Beppe Sala ha postato su Instagram una foto che lo ritrae davanti ad un'auto arcobaleno con…